Мужа американской модели Кортни Кардашьян, барабанщика панк-группы Blink-182 Трэвиса Баркера экстренно госпитализировали в больницу.

Prayers up for Travis Barker. pic.twitter.com/o4l0D0gflB — Jermaine (@JermaineWatkins) June 29, 2022

Музыканта доставили на машине скорой помощи в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе на носилках. Кортни следовала за ними на своем авто.

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Что случилось — пока что неизвестно, однако в Twitter Трэвис оставил неоднозначную надпись.

— Боже, спаси меня, — написал барабанщик.

God save me — Travis Barker (@travisbarker) June 28, 2022

Его 16-летняя дочь от первого брака Алабама Баркер обратилась к подписчикам в Instagram-stories с просьбой поддержать ее отца.

— Пожалуйста, шлите свои молитвы, — написала она.

Поклонники музыканта переживают за его состояние и желают скорейшего выздоровления. Также есть и неоднозначные комментарии от подписчиков.

Выздоравливай, Трэвис! Бог тебе поможет!

Не нужно было продавать свою душу, теперь уже слишком поздно.

Все, пожалуйста, молитесь, чтобы это сработало!

Ты в беде.

Надеюсь, ты в порядке. — пишут пользователи Twitter.

Напомним, в мае Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились. Свадьба прошла в Санта-Барбаре в штате Калифорния.

После церемонии пара уехала на черном классическом авто с откидным верхом, а вместо номерных знаков висели таблички Молодожены.