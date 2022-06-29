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Боже, спаси меня! Мужа Кортни Кардашьян экстренно госпитализировали

29 июня 2022, 13:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Кортни Кардашьян
Источник: Getty Images

Мужа американской модели Кортни Кардашьян, барабанщика панк-группы Blink-182 Трэвиса Баркера экстренно госпитализировали в больницу.

Музыканта доставили на машине скорой помощи в медицинский центр Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе на носилках. Кортни следовала за ними на своем авто.

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Что случилось — пока что неизвестно, однако в Twitter Трэвис оставил неоднозначную надпись.

— Боже, спаси меня, — написал барабанщик.

Его 16-летняя дочь от первого брака Алабама Баркер обратилась к подписчикам в Instagram-stories с просьбой поддержать ее отца.

— Пожалуйста, шлите свои молитвы, — написала она.

Поклонники музыканта переживают за его состояние и желают скорейшего выздоровления. Также есть и неоднозначные комментарии от подписчиков.

  • Выздоравливай, Трэвис! Бог тебе поможет!
  • Не нужно было продавать свою душу, теперь уже слишком поздно.
  • Все, пожалуйста, молитесь, чтобы это сработало!
  • Ты в беде.
  • Надеюсь, ты в порядке. — пишут пользователи Twitter.

Напомним, в мае Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер поженились. Свадьба прошла в Санта-Барбаре в штате Калифорния.

После церемонии пара уехала на черном классическом авто с откидным верхом, а вместо номерных знаков висели таблички Молодожены.

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Источник
TMZ
Теги
госпіталізація Кардашьян
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