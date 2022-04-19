Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова рассказала, какие страхи у нее появились во время российско-украинской войны.

По словам Даши, у нее в планах — пойти к психологу, поскольку она стала бояться звуков.

— Этих страшных звуков боится каждый украинец. Мы сейчас живем в квартире, где бахает бойлер во время работы — когда кто-то руки моет или еще что-то. Первые недели я дрожала, подскакивала, когда он бахал, я не понимала, что это такое, — поделилась Квиткова.

Блогер отметила, что стала бояться и звука дождя, а также включать ночью свет, когда объявлена тревога, или сидеть близко возле окон.

— Мы спим в одежде до сих пор. Ребенок спит в одежде. Ночью мы отставляем кроватки детей от окон или вообще вытаскиваем их по правилам двух стен, — призналась Даша.

Блогер сейчас находится в Западной Украине вместе с мамой, женой брата, их детьми и своим сыном Львом. Их мужчины в это время несут службу в теробороне.