Дружина телеведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова розповіла, які страхи у неї виникли під час російсько-української війни.

За словами Даші, вона планує звернутися до психолога, оскільки почала боятися звуків.

– Цих страшних звуків боїться кожен українець. Ми наразі живемо в квартирі, де бахає бойлер під час роботи – коли хтось руки миє чи ще щось. Перші тижні я тремтіла, підскакувала, коли він бахав, я не розуміла, що це таке, – поділилася Квіткова.

Блогерка зазначила, що почала боятися і звуку дощу, а також включати вночі світло, коли оголошена тривога, чи сидіти близько біля вікон.

– Ми спимо в одязі досі. Дитина спить в одязі. Вночі ми відставляємо ліжечка дітей від вікон чи взагалі витягуємо їх за правилами двох стін, – зізналася Даша.

Блогерка наразі перебуває у Західній Україні разом із мамою, дружиною брата, їхніми дітьми та своїм сином Левом. Їхні чоловіки в цей час перебувають у теробороні.