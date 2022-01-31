Принц Эндрю набросился на садовницу после получения судебных документов. Так, у обвиняемого в изнасиловании члена королевской семьи случилась настоящая истерика.

Это произошло после того, как Эндрю увидел несколько поврежденных деревьев на территории его особняка Royal Lodge. Спустя несколько дней после получения судебных документов он публично накричал на садовницу.

— Эндрю испытывает сильный стресс, но это не повод вымещать его на персонале, выполняющем свою работу. Она не имела никакого отношения к ущербу и считала это несправедливым. В конце концов, это всего лишь несколько саженцев, — сообщает инсайдер.

Известно, что сотрудница ухаживала за деревьями в особняке еще с октября. Она все еще работает на королеву в Виндзорском замке, но больше не ухаживает за территорией дома принца.

В начале 2022 года бывшая горничная также рассказала о неподобающем поведении Эндрю — он заставил ее взбежать по лестнице, чтобы закрыть шторы, рядом с которыми сидел.

Скандал вокруг члена королевской семьи начался в августе — принца обвинили в изнасиловании 20-летней давности. Речь идет о Вирджинии Джуффре, которая стала жертвой осужденного за педофилию американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Сам принц пытался замять дело, но суд встал на сторону пострадавшей.

Так, обвинения уже повлияли на жизнь королевской семьи — 13 января Букингемский дворец лишил принца Эндрю всех воинских званий и королевского патронажа.