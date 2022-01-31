Принц Ендрю накинувся на садівницю після одержання судових документів. Так, в обвинуваченого у зґвалтуванні члена королівської родини була справжня істерики.

Це сталося після того, як Ендрю побачив кілька пошкоджених дерев на території його особняка Royal Lodge. За кілька днів після отримання судових документів він публічно накричав на садівницю.

– Ендрю відчуває сильний стрес, але це не привід зганяти його на персоналі, що виконує свою роботу. Вона не мала жодного відношення до збитків і вважала це несправедливим. Зрештою, це лише кілька саджанців, – повідомляє інсайдер.

Відомо, що співробітниця доглядала за деревами в особняку ще з жовтня. Вона все ще працює на королеву у Віндзорському замку, але більше не доглядає територію будинку принца.

На початку 2022 року колишня покоївка також розповіла про неналежну поведінку Ендрю — він змусив її збігти сходами, щоб закрити штори, поруч з якими він сидів.

Скандал навколо члена королівської родини розпочався у серпні — принца звинуватили у зґвалтуванні 20-річної давнини. Йдеться про Вірджинію Джуффре, яка стала жертвою засудженого за педофілію американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Сам принц намагався зам’яти справу, але суд став на бік потерпілої.

Так, звинувачення вже вплинули життя королівської сім’ї — 13 січня Букінгемський палац позбавив принца Ендрю всіх військових звань і королівського патронажу.