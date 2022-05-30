Группа Океан Эльзы выступила на благотворительном телемарафоне Save Ukraine #StopWar в Берлине. Со сцены фронтмен коллектива Святослав Вакарчук призвал освободить защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в плену у россиян.

Вакарчук поблагодарил немецкий народ за помощь Украине, отметив, что поддержка Европы нам важна.

— Это только начало. Нам нужно больше оружия, больше поддержки. Нам нужны ваши руки, руки помощи, которые дают нам необходимое и поддерживают нас в этой войне. Нам нужно освободить всех героев Мариуполя, они должны вернуться домой. Это искренние, настоящие герои, это те, на чьем примере мы будем воспитывать наших детей. Слава Украине! — Сказал Вакарчук.

Затем Океан Эльзы исполнили песню Місто Марії, посвященую Мариуполю.

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Второй благотворительный телемарафон Save Ukraine #StopWar прошел 29 мая. В Украине посмотреть его можно было на всех телеканалах и платформах, которые вещают Единые новости.

В благотворительном телемарафоне приняли участие также — Тина Кароль, The Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитела, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra и другие.