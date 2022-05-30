Гурт Океан Ельзи виступив на благодійному телемарафоні Save Ukraine #StopWar у Берліні. Зі сцени фронтмен колективу Святослав Вакарчук закликав звільнити захисників Маріуполя, які наразі перебувають у полоні у росіян.

Вакарчук подякував німецькому народу за допомогу Україні, зазначивши, що підтримка Європи нам важлива.

– Це тільки початок. Нам потрібно більше зброї, більше підтримки. Нам потрібні ваші руки, руки допомоги, які дають нам потрібне і підтримують нас у цій війні. Нам треба звільнити всіх героїв Маріуполя, вони мають повернутись додому. Це щирі, справжні герої, це ті, на прикладі яких ми виховуватимемо наших дітей. Слава Україні! – Сказав Вакарчук.

Відтак Океан Ельзи виконали пісню Місто Марії, присвячену Маріуполю.

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Другий благодійний телемарафон Save Ukraine #StopWar відбувся 29 травня. В Україні подивитися його можна було на всіх телеканалах та платформах, що мовлять Єдині новини.

У благодійному телемарафоні взяли участь також Тіна Кароль, Hardkiss, Monatik, Beissoul & Einius, Антитіла, Onuka, Alyona Alyona, Kalush Orchestra та інші.