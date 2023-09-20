Блогерша Анна Алхимова (Алхим) в очередной раз вызвала возмущение у украинцев. На этот раз инфлюэнсерша отличилась пением за рулем машины под композицию Аллы Пугачевой Любовь, похожая на сон.

Прежде чем спеть, Анна Алхим сказала, что хочет пригласить российскую Примадонну на свою свадьбу, если та к тому времени будет еще жива.

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На страницу блогерши, которую обвиняли в корректировке огня, в Instagram подписано почти 740 тыс. пользователей. Некоторые комментаторы удивились выбору песни для караоке за рулем и очередному продвижению российского контента в массы. Пусть даже Алла Пугачева эмигрировала из России, суть проблемы, отметили подписчики, никуда не делась.

Нашлись среди фолловеров и защитники Алхим. Они высказали стандартный в таких случаях аргумент поклонников русской культуры, согласно которому русский язык не принадлежит России или Путину. Впрочем, каждый день россияне доказывают, что хороших среди них нет, и именно защитники русского языка и культуры убивают украинцев и пытаются уничтожить нашу страну.

Напомним, ранее Анна Алхим попадала в скандалы, связанные с оскорбительными словами в сторону жителей западных регионов Украины. Она внесена в базу сайта Миротворец из-за отрицания российской агрессии и за антиукраинскую пропаганду. К тому же Алхим положительно высказывалась о пришедшем с войной в Украину Путине, называя его “красавчиком”.

Фото: Анна Алхим