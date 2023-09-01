Скандальная блогерша Анна Алхим высказалась о шароварщине, высмеяв песни о войне. Она считает, что на этой теме уже хайпуют.

По словам Алхим, такие треки не возвышают украинскую культуру, а наоборот — унижают. Кроме того, Анна отметила, что ей лучше слушать репертуар предательницы Анны Asti, которая молчит о войне, строя карьеру в РФ.

— Есть украинские песни, которые мне нравятся. Они о любви, о еще чем-то, о каких-то чувствах. А шароварщина — это безвкусица, это не красиво, не кайфово. Музыка должна вызывать какие-то эмоции… Ты едешь в машине, слушаешь какую-то песню, а там какие-то гопаки… Да, лучше Анню Asti послушать, — отметила Алхим.

Алхим не скрывает того, что слушает песни российских исполнителей, чего делать категорически нельзя, поскольку за прослушивания они получают деньги, с которых также платятся налоги стране-агрессору.

Однако блогеру надоело, что все поют о войне. Также она сказала, что треки о казаках и войне гармонично выглядят в фильмах, а вот в реальной жизни “по-деб*льному”.

— За*бали эти ракеты! В каждой песне эти ракеты. Это раньше, в ту эпоху, слушали песни и вспоминали войну. А сейчас у нас есть интернет… Так что, давайте слушать шароварщину и вспоминать, что у нас война? Заходишь в Instagram, видишь сборы и делаешь донаты, а не песню послушали и вспомнили, что нужно задонатить, — высказалась Алхим.

Блогер действительно известна своими резкими высказываниями. Так, недавно Анна Алхим обозвала жителей Запада Украины из-за языка “заводом де**лов”.

Ей якобы не нравится то, что там украинцы разговаривают на родном языке и могут требовать этого от жителей других регионов.