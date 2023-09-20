Блогерка Анна Алхімова (Алхім) вчергове викликала обурення в українців. Цього разу інфлюенсерка відзначилася співом за кермом машини під композицію Алли Пугачової Любовь, похожая на сон.

Перш ніж заспівати, Анна Алхім сказала, що хоче запросити російську Примадонну на своє весілля, якшо та до того часу буде ще жива.

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На сторінку блогерки, яку звинувачували в коригуванні вогню, в Instagram підписано майже 740 тис. користувачів. Дехто з коментаторів здивувався вибору пісні для караоке за кермом та черговому просуванню російського контенту в маси. Хай навіть Алла Пугачова емігрувала з Росії, суть проблеми, зазначили підписників, нікуди не поділася.

Знайшлися серед фоловерів і захисники Алхім. Вони висловили стандартний в таких випадках аргумент шанувальників російської культури, згідно з яким російська мова не належить Росії чи Путіну. Утім, щодня росіяни доводять, що хороших серед них немає, і саме поборники російської мови та культури вбивають українців та намагаються знищити нашу країну.

Нагадаємо, раніше Анна Алхім потрапляла в скандали, повʼязані з образливими словами в бік жителів західних регіонів України. Вона внесена до бази сайту Миротворець через заперечення російської агресії та антиукраїнську пропаганду. До того ж Алхім позитивно висловлювалась про Путіна, що прийшов з війною до України, називаючи його “красунчиком”

Фото: Анна Алхім