Украинский режиссер и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов получил боевое ранение. Об этом он сам сообщил в соцсетях в лаконичном сообщении.

Сенцов уточнил, что поймал осколок в бок, и успокоил, что ранение нетяжелое.

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Такой новостью кинематографист заставил подписчиков поволноваться. Все желают ему скорейшего восстановления.

— Выздоравливай, брат! Честь! — написал в комментариях коллега Сенцова Ахтем Сеитаблаев.

Летом Олега Сенцова уже спасали запорожские врачи, после того как военный с побратимами попал под артобстрел. Тогда он рассказал, что из лица осколки удалось достать, а мелкие в руке и в ноге останутся навсегда. Кроме боевых ранений бывший политзаключенный Кремля имеет несколько контузий.

Фото: Олег Сенцов