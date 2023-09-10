Украинский режиссер и военный Олег Сенцов получил контузию во время боевых действий на Запорожском направлении.

На личной странице в Facebook он рассказал о сложном бое вблизи Роботино и показал пулю из бронежилета.

— Со мной все хорошо. Спасибо тем, кто поддерживал меня и мою семью в это сложное время. Очередная позиция взята. К сожалению, на этот раз не обошлось без потерь. Много раненых: осколки и пулевые. Мне повезло — легкая контузия и снова надрыв перепонки, — написал Сенцов.

Военный отметил, что потребности в госпитализации он не имеет.

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— Еще много работы, и не только под Роботино. Каждый бой всегда кажется сложнее, чем предыдущий, но этот был на самом деле таким. В память о нем мне останется этот маленький “подарочек”, который нашелся в бронике уже на базе, — добавил Олег Сенцов.

Напомним, в июле Олег Сенцов попал под обстрел. По словам режиссера, его спас американский танк Bredley, который принял основной удар на себя.

Фото: Олег Сенцов