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Спіймав уламок: Олег Сенцов зазнав чергового поранення на фронті

19 Жовтня 2023, 16:52
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Олег Сенцов

Український режисер і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов дістав бойове поранення. Про це він сам повідомив у соцмережах у лаконічному дописі.

Сенцов уточнив, що спіймав уламок у бік, і заспокоїв, що поранення неважке.

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Такою новиною кінематографіст змусив підписників похвилюватися. Усі бажають йому швидкого відновлення.

– Одужуй, брате! Честь! – написав в коментарях колега Сенцова Ахтем Сеітаблаєв.

Влітку Олега Сенцова вже рятували запорізькі лікарі, після того як військовий із побратимами потрапив під артобстріл. Тоді він розповів, що з обличчя осколки вдалося дістати, а дрібні в руці та в нозі залишаться назавжди. Крім бойових поранень колишній політвʼязень Кремля має кілька контузій.

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Фото: Олег Сенцов

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