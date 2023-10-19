Український режисер і військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов дістав бойове поранення. Про це він сам повідомив у соцмережах у лаконічному дописі.
Сенцов уточнив, що спіймав уламок у бік, і заспокоїв, що поранення неважке.
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Такою новиною кінематографіст змусив підписників похвилюватися. Усі бажають йому швидкого відновлення.
– Одужуй, брате! Честь! – написав в коментарях колега Сенцова Ахтем Сеітаблаєв.
Влітку Олега Сенцова вже рятували запорізькі лікарі, після того як військовий із побратимами потрапив під артобстріл. Тоді він розповів, що з обличчя осколки вдалося дістати, а дрібні в руці та в нозі залишаться назавжди. Крім бойових поранень колишній політвʼязень Кремля має кілька контузій.
Фото: Олег Сенцов