Уже вторая женщина обвинила солиста американской рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера в сексуальном насилии.

Бывшая модель Жанна Беллино заявила, что пострадала от действий музыканта в 1975 году, когда ей было 17 лет. Тайлеру на тот момент было 27.

Стивена Тайлера обвинили в насилии — подробности

Женщина утверждает, что познакомилась с Тайлером в Нью-Йорке после того, как ее подруга устроила встречу с рок-группой Aerosmith в отеле Warwick. Это произошло после модного показа, в котором участвовала Беллино.

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Музыканты вместе с девушками прогулялись по Шестой авеню. Во время прогулки Тайлер якобы заставил Беллино зайти в телефонную будку.

Там артист лапал девушку и пытался раздеть, изображая половой акт. Коллеги Тайлера по группе стояли вокруг телефонной будки и смеялись.

По словам Беллино, ей удалось выбежать из телефонной будки “в шоке и страхе”. Женщина утверждает, что это был ее первый сексуальный опыт.

Модель осталась в компании Тайлера, поскольку домой ее должна была отвезти подруга. Музыканты вместе с девушками направились в отель Warwick. Там, по словам Беллино, рокер снова к ней прижимался и насильно поцеловал.

В иске отмечается, после инцидента с Тайлером она “страдала от сильной душевной и телесной боли, серьезного и постоянного эмоционального расстройства, физических проявлений эмоционального расстройства, смущения, унижения, физических, личностных и психологических травм”.

Из-за своего тяжелого психического состояния Беллино была госпитализирована и получала медикаментозное лечение — его женщина продолжает получать по сей день, “чтобы справиться с сексуальным насилием” и долгосрочной травмой.

Кто ранее обвинял Тайлера в насилии

Год назад иск против Стивена Тайлера подала его бывшая девушка Джулия Холкомб.

Она также обвиняла рок-звезду в насилии, которое происходило в 1970-х годах, когда ей было 16 лет.

Сам Тайлер обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетней Джулией Холкомб отрицает. Музыкант утверждает, что все было по обоюдному согласию.