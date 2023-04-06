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Солист Aerosmith Стивен Тайлер отрицает сексуальное насилие над несовершеннолетней

6 апреля 2023, 14:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Стивен Тайлер
Источник: Depositphotos

Вокалист американской рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер отрицает сексуальное насилие над несовершеннолетней Джулией Холкомб. Музыкант утверждает, что все было по обоюдному согласию.

В своем ответе на иск, 75-летний солист Aerosmith изложил набор аргументов защиты на претензии против него. Он отметил, что истец дал согласие на их сексуальные отношения и что в то время он имел иммунитет в качестве ее законного опекуна.

Также Тайлер подчеркнул, что Джулия Холкомб не получила никаких травм или повреждений в результате каких-либо его действий.

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В конце декабря стало известно, что Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии. Так, Джулия Холкомб утверждает, что певец вступил с ней в сексуальные отношения в середине 1970-х, когда ей было 16 лет, а ему — 25. Позже она забеременела от музыканта, но вынуждена была сделать аборт.

Тайлер и Холкомб действительно состояли в отношениях, которые начались между ними в 1973 году.  В 1974 году мать Джулии передала Стивену опеку над ней, что позволило музыканту брать возлюбленную-подростка с собой в туры.

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