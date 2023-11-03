Вже друга жінка звинуватила соліста американського рок-гурту Aerosmith Стівена Тайлера у сексуальному насильстві.

Колишня модель Жанна Белліно заявила, що постраждала від дій музиканта у 1975 році, коли їй було 17 років. Тайлеру на той момент було 27.

Стівена Тайлера звинуватили у насильстві – подробиці

Жінка стверджує, що познайомилася з Тайлером у Нью-Йорку після того, як її подруга влаштувала зустріч із рок-групою Aerosmith у готелі Warwick. Це сталося після модного показу, в якому брала участь Белліно.

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Музиканти разом із дівчатами прогулялися Шостою авеню. Під час прогулянки Тайлер нібито змусив Белліно зайти у телефонну будку.

Там артист лапав дівчину і намагався роздягнути, зображуючи статевий акт. Колеги Тайлера по групі стояли навколо телефонної будки і сміялися.

За словами Белліно, їй вдалося вибігти з телефонної будки “в шоці та страху”. Жінка стверджує, що це був її перший сексуальний досвід.

Модель залишилась у компанії Тайлера, оскільки додому її мала відвезти подруга. Музиканти разом з дівчатами попрямували у готель Warwick. Там, за словами Белліно, рокер знову до неї притискався і насильно поцілував.

У позові зазначається, після інциденту з Тайлером вона “страждала від сильного душевного і тілесного болю, серйозного і постійного емоційного розладу, фізичних проявів емоційного розладу, збентеження, приниження, фізичних, особистісних і психологічних травм”.

Через свій важкий психічний стан Белліно була госпіталізована й отримувала медикаментозне лікування – його жінка продовжує отримувати донині, “щоб впоратися із сексуальним насильством” і довгостроковою травмою.

Хто раніше звинувачував Тайлера у насильстві

Рік тому позов проти Стівена Тайлера подала його колишня дівчина Джулія Голкомб.

Вона також звинувачувала рок-зірку в насильстві, яке відбувалося у 1970-х роках, коли їй було 16 років.

Сам Тайлер звинувачення у сексуальному насильстві над неповнолітньою Джулією Голкомб заперечує. Музикант стверджує, що все було за обопільною згодою.