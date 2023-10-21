Композитора Дэнни Эльфмана обвиняют в сексуальном насилии. Это уже второй подобный скандал с музыкантом — первый закончился денежной выплатой со стороны звезды.

Так, новое обвинение было подано от женщины, которую в судебных документах называют Джейн Доу XX. История гласит, что Джейн была 21-летней студенткой когда познакомилась с 47-летним Дэнни в Нью-Йоркской киноакадемии.

Девушка отмечает, что Эльфман имея свой высокий статус в индустрии заставлял ее раздеваться до гола. Джейн тогда слушалась его, ведь считала его наставником.

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Также он с ней ложился спать, а затем и вовсе ей заявил, что будет мастурбировать пока она спит. Потерпевшая заявила, что это происходило без ее согласия.

Напомним, что летом 2023 стало известно, что композиторка Номи Абади также обвинила его в сексуальном насилии. Чтобы закрыть этот вопрос, Дэнни согласился выплатить компенсацию в размере $830 тыс.

Не только на музыкуантов подают в суд — в октябре стало известно, что Алеку Болдуину будет предъявлено обвинение в убийстве на фоне новых фактов по делу. Все из-за револьвера, который имеет свои технические характеристики.