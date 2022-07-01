Солист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс со сцены обратился к украинцам. Он также исполнил для беженцев песню Alphaville Forever Young на фестивале Opener в Польше.

Музыкант заявил, что чувствует себя беспомощно на фоне того, что происходит в Украине — многие люди потеряли дома и вынуждены бежать.

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— Великолепным людям из Украины. Так много из них потеряли дома, и это происходит в 2022 году? Почему до сих пор идет война, почему дети умирают, почему мы не можем сделать больше, чем спеть? Я чувствую себя беспомощным, – эмоционально заявил певец.

Он добавил, что читает письма поклонников из Украины, которые также присутствуют на его концерте. Со сцены Дэн обратился к украинцам и выразил свою поддержку с помощью музыки. На видео от фанатов можно заметить, что эти слова тяжело даются солисту — он тяжело вздыхает, а его голос дрожит.

— Я читал ваши письма и знаю, что вы здесь. Эту песню я исполняю для вас — пусть ваши семьи будут в безопасности и наступит мир, который увидят ваши дети. Эта песня для Украины, – закончил свое обращение Рейнольдс.

Речь шла о песне Alphaville Forever Young, в которой поется о вечной молодости и бессмертии.

Музыканты из Imagine Dragons не первый раз поддерживают нашу страну публично — в начале июня на концерте в Праге солист поднял флаг Украины — важный для нас символ передала ему харьковчанка, которая убегала от российских военных из Северной Салтовки.