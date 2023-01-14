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Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі

14 Січня 2023, 21:22
Юля Захарченко редакторка стрічки
Софія Ротару відреагувала на ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі
Джерело: Софія Ротару

Народна артистка України та естрадна співачка Софія Ротару відреагувала на масштабний ракетний обстріл російської армії по містах України. Зокрема, вдень 14 січня вдарили по житловому будинку в Дніпрі.

Ротару опублікувала фотографію з місця ракетного удару в Дніпрі, на якому можна побачити, що цілий під’їзд будівлі, де жили мирні люди, знищений вщент, та написала сьогоднішню дату.

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За останніми даними, відомо про п’ятьох загиблих і майже 60 поранених, серед яких 12 дітей, внаслідок ракетного удару по Дніпру.

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, силам ППО вдалося збити 25 з 38 ракет різного типу, серед яких крилаті Х-101/Х-555 та Калібр.

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Теги
Війна в Україні Дніпро Дніпропетровська область Ракетні удари Росії Софія Ротару Україна-Росія
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