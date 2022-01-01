Корсет и прозрачная юбка: в каких нарядах знаменитости встречали Новый год

Встреча Нового года — это хороший повод, чтобы выгулять в свет свои вечерние платья. Украинские знаменитости чаще всего в этом году выбирали платья в пол. Однако некоторые все же остановили свой выбор на мини.

Например, телеведущая Леся Никитюк отпраздновала Новый год в прозрачном корсете и блестящей полупрозрачной юбке. Никитюк дополнила свой образ блестящей сумкой Prada с кристаллами за $1 850. А отмечала Новый год телеведущая в Карпатах.

Певица Настя Каменский праздновала в круг семьи. В соцсетях она показала, что рядом с ней в этот день супруг — репер Потап и мама Лидия Каменских. Для уютного Нового года артистка выбрала шелковое платье на бретельках в пол.

Ведущая Катя Осадчая также праздновала с родными. Для Нового года она выбрала нежное платье с пышной юбкой бежевого цвета.

Певица и блогер Аня Тричер в сети показала, что идет праздновать Новый год в платье-корсете длинны мини.

Тина Кароль встречала новый год на работе. Артиста пела на корпоративе. Для праздника Кароль выбрала черное, вечернее платье черного цвета с глубоким вырезом. Сопровождал певицу ее сын Вениамин.

Злата Огневич праздновала Новый год сначала в кругу семьи, а затем переместилась на шумную вечеринку. В клубе она появилась в вечернем платье.