Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2022 года. Им стал оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона – Very Peri.

В Институте отметили, что этот цвет отражает всемирные инновационные и технологические процессы, которые происходят в современном обществе.

— Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, поощряющее смелое творчество и образность. Многогранность этого нового синего оттенка с вкраплениями красного и фиолетового подчеркивает расширение открывающихся перед нами возможностей, — сказала Лори Прессман, исполнительный директор Pantone.

Лори отметила, что цвет становится одним из способов коммуникации между людьми и способен влиять на эмоции, связывая людей между собой.

— Pantone 17-3938 Very Peri – это символ переходного периода, который мы переживаем. Мы выходим из интенсивной изоляции другими людьми, физическая и цифровая жизнь взаимодействуют по-новому, – добавила Лори Прессман.

Стоит отметить, что Институт Pantone является всемирно признанным источником информации по цвету и оттенкам. Институт определяет главный цвет с 2000 года. Он не устанавливает тенденции, а собирает ежегодные данные и отображает их в своем отчете.

В 2021 году организация выбрала сразу два главных цвета года – глубокий серый Pantone 17-5104 Ultimate Gray и яркий желтый Pantone 13-0647 Illuminating.