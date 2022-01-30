Если вы недавно ходили в кинотеатр, то наверняка просмотрели немало трейлеров к фильмам. Есть и обычные, которые заполонили экран, так и долгожданные: Морбиус с Джаредом Лето в главной роли, или Бэтмен с Робертом Паттинсоном в роли темного рыцаря в плаще, который выйдет на экраны в марте. Но давайте не забывать о разнообразных релизах февраля.

Если вы настроены романтично, можете сходить на Первый встречный, романтическую драму с Оуэном Уилсоном и Дженнифер Лопес в главных ролях. А может быть, вы хотите сбежать от хаоса, который творится на Земле? Холли Берри и Патрик Уилсон помогут вам в фильме Падение Луны режиссера Роланда Эммериха. Фильмов на выбор хватает, так что приступим к делу!

Вот ваш путеводитель по февральским фильмам, которые удовлетворят любого зрителя.

1. Uncharted: На картах не значится / Uncharted

Режиссер: Рубен Фляйшер (Веном, Зомбилэнд)

Когда: 10 февраля

Фильм Uncharted рассказывает историю происхождения Нейтана Дрейка (Том Холланд), историка-самоучки, заядлого искателя приключений и главного героя одноименной игры. В фильме идет речь о том, как юный Нейтан встречает охотника за удачей Салли (Марк Уолберг), который становится для него наставником и отцом в их рискованном походе за сокровищами и поиске брата Нейтана. Их планы оказываются под угрозой, когда они сталкиваются с Монкадой, злодеем фильма, которого играет Антонио Бандерас.

Все мы знаем, что проклятие экранизаций игр преследует абсолютно все картины. Однако трейлеры внушают доверие. Приключения в духе Индианы Джонса, отличный экшн и харизматичные герои дают надежду на то, что перед нами — отличный блокбастер.

2. Смерть на Ниле / Death on the Nile

Режиссер: Кеннет Брана (Белфаст, Убийство в Восточном экспрессе)

Когда: 10 февраля

Убийство витает в воздухе, или лучше сказать… на воде. Основанная на романе Агаты Кристи Смерть на Ниле – это история об ужасно неудачном отпуске. Кеннет Брана, который также является режиссером фильма, вновь играет знаменитого усатого детектива Эркюля Пуаро, которому поручено раскрыть убийство пассажира на борту роскошного лайнера.

Безмятежность, которой когда-то был пронизан корабль, мгновенно рассеивается, когда все гости становятся подозреваемыми в необъяснимом убийстве. Кто из гостей имел жестокие намерения, и сможет ли Эркюль разгадать эту тайну? Звездный состав фильма включает Галь Гадот, Аннетт Бенинг, Рассела Брэнда, Роуз Лесли и Летицию Райт.

3. Первый встречный / Marry Me

Режиссер: Кэт Койро

Когда: 10 февраля

Основанный на одноименном графическом романе Бобби Кросби и снятый режиссером Кэт Койро, фильм Первый встречный рассказывает историю любви суперзвезд музыки Кэт Вальдес (Дженнифер Лопес) и Бастиана (Малума), которые собираются пожениться на глазах у миллионов поклонников в рамках масштабного глобального мероприятия. За несколько секунд до выхода на сцену для обмена клятвами появляется видео, на котором Бастиан изменяет Кэт с ее ассистенткой, и Кэт остается одна на сцене.

Она замечает в толпе Чарли Гилберта (Оуэн Уилсон), который неохотно держит в руках табличку Выходи за меня своей подруги, и говорит, что выйдет за него замуж. Чарли, команда Кэт и весь мир не могут понять ее импульсивного решения, но Кэт полна решимости наладить отношения. В фильме звучит новая оригинальная музыка от Лопес и Малумы, и он будет доступен для просмотра в тот же день на стриминговом сервисе Peacock.

4. Падение Луны / Moonfall

Режиссер: Роланд Эммерих (2012, Послезавтра)

Когда: 17 февраля

Примерно 50 лет назад человек ступил на Луну, совершив один из самых грандиозных подвигов всех времен. Но произошло ли там что-то еще, от чего общественность была ограждена? В фильме Падение Луны, соавтором сценария и режиссером которого является Роланд Эммерих, Луна была сбита с орбиты и находится на пути к уничтожению Земли.

Руководитель НАСА Джо Фаулер (Холли Берри) может предложить решение надвигающейся катастрофы, но ей верят только Брайан Харпер (Патрик Уилсон), коллега со времен ее работы астронавтом, и Холденфилд (Дональд Сазерленд), теоретик заговора. Когда они открывают секреты Луны, они понимают, что все гораздо сложнее и опаснее, чем они думали.

5. Лулу и Бриггс / Dog

Режиссер: Ченнинг Татум, Рид Каролин

Когда: 24 февраля

Рейнджер армии США Бриггс (Ченнинг Татум) находится в состоянии некоторой задумчивости и хочет вернуть свой разум и тело “в хорошее состояние”. Для этого ему нужно доказать свою состоятельность и возобновить уважение сослуживцев. Ему поручают ответственную задачу – отвезти непокорную собаку Лулу из Вашингтона в Аризону, чтобы успеть на похороны ее вожатого сержанта Райли Родригеса.

Главная загвоздка в том, что Лулу, красивая и сильная бельгийская овчарка малинуа, ни с кем не сотрудничает. Если Бриггсу удастся каким-то образом успешно выполнить это задание, он вернется в армию. Удастся ли этому непокорному зверю найти общий язык с собакой? Вопрос интересный.