Якщо ви нещодавно відвідували кінотеатр, то напевно переглянули чимало трейлерів до фільмів. Є й звичайні, які заполонили екран, так і довгоочікувані: Морбіус з Джаредом Лето у головній ролі, або Бетмен з Робертом Паттінсоном у ролі темного лицаря у плащі, який вийде на екрани у березні. Однак не забуваймо і про різноманітні релізи лютого.

Якщо ви налаштовані романтично, можете сходити на Вийду за тебе, романтичну драму з Оуеном Вілсоном та Дженніфер Лопес у головних ролях. А може, ви хочете втекти від хаосу, який діється на Землі? Голлі Беррі та Патрік Вілсон допоможуть вам у фільмі Падіння Місяця режисера Роланда Еммеріха. Фільмів на вибір вистачає, тож – до справи!

Ось ваш путівник із лютневих фільмів, які задовольнять будь-якого глядача.

1. Uncharted: Незвідане / Uncharted

Режисер: Рубен Фляйшер (Веном, Зомбіленд)

Коли: 10 лютого

Фільм Uncharted розповідає про Нейтана Дрейка (Том Голланд), історика-самоучку, завзятого шукача пригод та головного героя однойменної гри. У фільмі йдеться про те, як юний Нейтан зустрічає мисливця за удачею Саллі (Марк Волберг), який стає для нього наставником та батьком у їхньому ризиковому поході за скарбами та пошуку брата Нейтана. Їхні плани опиняються під загрозою, коли вони стикаються з Монкадою, лиходієм фільму, якого грає Антоніо Бандерас.

Усі ми знаємо, що прокляття екранізацій ігор переслідує всі картини. Проте трейлери вселяють довіру. Пригоди в дусі Індіани Джонса, відмінний екшн та харизматичні герої дають надію на те, що перед нами – чудовий блокбастер.

2. Смерть на Нілі / Death on the Nile

Режисер: Кеннет Брана (Белфаст, Вбивство у Східному експресі)

Коли: 10 лютого

Вбивство витає у повітрі, чи краще сказати… на воді. Заснована на романі Агати Крісті Смерть на Нілі – це історія про жахливо невдалу відпустку. Кеннет Брана, який також є режисером фільму, знову грає відомого детектива з вусами Еркюля Пуаро, якому доручено розкрити вбивство пасажира на борту розкішного лайнера.

Безтурботність, якою колись був пронизаний корабель, миттєво розсіюється, коли всі гості стають підозрюваними у незрозумілому вбивстві. Хто з гостей мав жорстокі наміри, і чи зможе Еркюль розгадати цю таємницю? Зоряний склад фільму включає Галь Гадот, Аннетт Бенінг, Рассела Бренда, Роуз Леслі та Летицію Райт.

3. Вийду за тебе / Marry Me

Режисер: Кет Койро

Коли: 10 лютого

Заснований на однойменному графічному романі Боббі Кросбі та знятий режисеркою Кет Койро, фільм Вийду за тебе розповідає історію кохання суперзірок музики Кет Вальдес (Дженніфер Лопес) та Бастіана (Малума), які збираються одружитися на очах у мільйонів шанувальників у межах масштабного глобального заходу. За кілька секунд до виходу на сцену для обміну клятвами з’являється відео, на якому Бастіан зраджує Кет із її помічницею, і Кет залишається на сцені сама.

Вона помічає в натовпі Чарлі Гілберта (Оуен Вілсон), який неохоче тримає в руках табличку своєї подруги Виходь за мене, і каже, що вийде за нього заміж. Чарлі, команда Кет та весь світ не можуть зрозуміти її імпульсивного рішення, але Кет сповнена рішучості налагодити стосунки. У фільмі звучить нова оригінальна музика від Лопес та Малуми, і він буде доступний для перегляду того ж дня на стримінговому сервісі Peacock.

4. Падіння Місяця / Moonfall

Режисер: Роланд Еммеріх (2012, Післязавтра)

Коли: 17 лютого

Приблизно 50 років тому людина ступила на Місяць, здійснивши один із найграндіозніших подвигів усіх часів. Але чи сталося щось іще, від чого громадськість була огороджена? У фільмі Падіння Місяця, співавтором сценарію та режисером якого є Роланд Еммеріх, Місяць був збитий з орбіти і перебуває на шляху до знищення Землі.

Керівниця НАСА Джо Фаулер (Голлі Беррі) може запропонувати рішення катастрофи, що насувається, але їй вірять тільки Брайан Гарпер (Патрік Вілсон), колега з часів її роботи астронавткою, і Голденфілд (Дональд Сазерленд), теоретик змови. Коли вони відкривають секрети Місяця, то розуміють, що все набагато складніше та небезпечніше, аніж вони думали.

5. Дог / Dog

Режисер: Рід Каролін, Ченнінг Татум

Коли: 24 лютого

Рейнджер армії США Бріггс (Ченнінг Татум) перебуває у стані певної задуми і хоче повернути свій розум і тіло “у добрий стан”. Для цього йому потрібно довести свою спроможність та відновити повагу товаришів по службі. Йому доручають відповідальне завдання – відвезти непокірного собаку Лулу з Вашингтона до Аризони, щоб встигнути на похорон її вожатого сержанта Райлі Родрігеса.

Головна проблема в тому, що Лулу, красива і сильна бельгійська вівчарка малінуа, ні з ким не співпрацює. Якщо Бріггсу вдасться якимось чином успішно виконати це завдання, він повернеться до армії. Чи вдасться цьому непокірному звірові порозумітися з собакою? Питання цікаве.