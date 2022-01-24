Бывают времена, когда кардинально хочется изменить свой образ. В такие моменты лучше всего начать со стрижки, поскольку она не только способна изменить жизненное направление, но и улучшить внешний вид,.

Кто-то любит длинные волосы, кто-то предпочитает как можно короче, однако во втором случае к выбору стрижки стоит подходит внимательно, чтобы подчеркнуть все свои достоинства, а не наоборот. Факты ICTV совместно с парикмахером-модельером Еленой Болдыревой разобрались, какие короткие стрижки модные в 2022 году.

Самые популярные короткие стрижки 2022 — пикси и каре.

Пикси может иметь более строгий вид — четкие линии и внутри могут быть очень короткие волосы. Такая стрижка создаст образ деловой девушки, которая точно знает чего хочет.

Несмотря на это с пикси можно создать и более романтичный мягкий образ. Особенно, если волосы вьются.

— Сейчас популярна смесь пикси и малетт, — отметила Елена.

Парикмахер-модельер считает, что каре — самая практичная и многообразная стрижка. С помощью нее можно подчеркнуть красивую шею, что выглядит очень сексуально.

Каре в одну длину подчеркнет линию скул. Кроме того, вас точно запомнят по этой стрижке.

Боб с коротким затылком удлинит рост. Такая стрижка не подходит высоким девушкам, поэтому будьте осторожны.

Если вы хотите каре с челкой, что также является актуальным в 2022 году, будьте осторожны. Помните, такая стрижка придает лицу детскости и визуально расширяет его.

— Мой вердикт — пробовать, меняться и не бояться, — отметила Елена.