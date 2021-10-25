Это сводит с ума: Макс Барских о вакцинации от коронавируса

Популярный артист Макси Барских, которому часто приходится бывать за границей, признался, что уже вакцинировался от коронавируса.

Артист, несмотря на картинные ограничения, активно путешествует, а также, судя по его постам в Instagram, часть работы над новым альбомом также проходит за границей.

По его словам, довольно сложно понять, что мир изменился. Исполнитель говорит, что приходится приспосабливаться к новым условиям жизни.

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— Это смущает и сводит с ума, потому что ты понимаешь, что мир изменился. Он уже никогда не будет таким, как раньше. Нужно подстраиваться к новым условиям жизни, — отметил Макс Барских.

Он добавил, что если в Амстердаме (Нидерланды) достаточно легко путешествовать, то в Париже сложнее. Во Франции, по словам певца, везде приходится показывать Covid-сертификаты. Однако он признался, что уже давно вакцинировало от коронавируса.