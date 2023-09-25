Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Скрябин — это Кузьма: продюсер Ясинский поразмышлял о возможности возобновления группы

25 сентября 2023, 13:23
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Михайло Ясинський

Украинский продюсер Михаил Ясинский не считает успешным проект по возобновлению деятельности группы Скрябин после смерти Кузьмы (Андрея Кузьменко). Свое мнение он высказал в разговоре с блогером Славой Деминым.

— Его харизма уникальна, его талант необычайный, его шарм неповторимый. Зачем реинкарнировать группу? Чтобы что? — задался вопросом продюсер.

Ясинский считает, что песни группы Скрябин являются ценными и значимыми именно в исполнении Кузьмы. Тем не менее он не исключает возможности создания каверов на эти композиции. Ведь уникальное прочтение произведений Скрябина другими артистами сможет дать им новую жизнь, объяснил продюсер.

— Мне очень нравится, как Тополя сделал кавер и другие певцы. Мы с Олей Поляковой сделали, кажется, на первом концерте его памяти мощную рок-версию песни Хлопці-олігархи, — вспомнил Михаил Ясинский.

Говоря о возможности реинкарнации группы, продюсер провел аналогию с персоналией Фредди Меркьюри и Queen, которые продолжили выступать и после смерти своего фронтмена. Ясинский отметил, что в группу входили сильные музыканты. Именно их имена позволили им продолжить творить и гастролировать. В случае со Скрябиным все строилось вокруг Кузьмы — он был группой, резюмировал продюсер.

Сейчас смотрят
Читайте также:
коли та де відбудеться прощання з Ольгою КузьменкоКогда и где состоится прощание с мамой Кузьмы Скрябина

Источник
Слава Дьомін
Теги
Кузьма Скрябін
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь