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Когда и где состоится прощание с мамой Кузьмы Скрябина

25 сентября 2023, 12:09
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
коли та де відбудеться прощання з Ольгою Кузьменко

Стало известно, когда и где состоится прощание с мамой покойного музыканта Кузьмы Скрябина Ольгой Михайловной Кузьменко.

В последний путь женщину будут провожать в Брюховичах Львовской области. В понедельник, 25 сентября, в 18:00 состоится панахида в греко-католической церкви по адресу улица Отца Издрика, 5. Об этом сообщили в Благотворительном фонде имени Кузьмы Скрябина.

Похороны состоятся во вторник в 14:00 на Брюховецком кладбище. К слову, именно там похоронен и Кузьма Скрябин в их семейном склепе.

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Напомним, 23 сентября стало известно, что мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко умерла. Ей было 76 лет.

Причина смерти неизвестна.

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