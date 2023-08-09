Группа Quеst Pistols оправдалась за свое скандальное выступление на Бали, во время которого они исполняли свои русские хиты, и на котором присутствовали россияне.

В Instagram коллектив отметил, что выступление было на дне рождении гражданина Казахстана Рафаэля Ромена, а поэтому на празднике в большинстве присутствовали гости именно из этой страны. Заказ на вечеринку Quеst Pistols получили от украинского агентства.

— Мы пели на украинском и русском. Мы часть своих песен уже перевели, пишем новые украиноязычные песни и активно работаем над переводом старых песен. Аудитория нам кричала Слава Украине, и эти видео также гуляют по сети. Среди гостей было несколько человек, типа россияне, но вероятно мы не знаем об их гражданстве. Они в руках не держали паспорт во время события, — заявил коллектив.

Также в адрес Quеst Pistols был упрек, якобы гости вечеринки периодически посещают страну-агрессор, а именно некая Роксана Геллер. Группа в свою очередь сказала, что та является эмигранткой, и последнее фото в ее Instagram из РФ, датировано 2021 годом.

Кроме того, Quеst Pistols подчеркнули, что каждый раз доказывать, что они “правильные украинцы” — морально сложно, ведь мы и так живем в трудное время. А их команда делает все, чтобы помочь военным и гражданским.

— Без исключения часть средств в разных процентах из наших частных и публичных мероприятий шла на помощь или в фонды, с которыми мы сотрудничаем, или целевая персональная помощь. Не ищите зраду, потому что ее нет у нас. Мы любим свою родину, — подытожили Quеst Pistols.

Напомним, ранее группу Quеst Pistols обвинили в выступлении перед россиянами на Бали. В сети появились соответствующие видео.

Также на вечеринке присутствовали люди, в чьих Instagram есть фото из РФ.