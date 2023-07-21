Группа Quest Pistols презентовала новую песню Хто ми є. Вместе с композицией коллектив представил клип.

Новой работой группа порадовала поклонников после возрождения оригинального состава, в который вошли Антон Савлепов, Костя Боровский и Никита Горюк. Поэтому это первая работа их нового этапа творчества.

Композиция Хто ми є — о единстве и пути к победе, о поддержке и человечности, теплых воспоминаниях, сладкой ностальгии и магическом свойстве музыки лечить души. Сам клип — билет в прошлое с довоенными эмоциями.

— Этот старый корабль и все события на нем как метафора нашего общего прошлого — Украина 2007. Как призрак, он ходит где-то по Днепру каждую ночь, в то время, как мы с вами видим в своих мечтах и снах такое же теплое беззаботное будущее. Кто мы есть — вопрос, который сейчас приобретает фундаментальное значение. Откопать корни, вспомнить себя, принять и ценить. Но еще важнее — жить именно здесь и именно сейчас, своими сознательными действиями строить общее светлое будущее, — отметил Антон Савлепов.

Этой работой группа хочет объединить украинцев: несмотря на то, что все мы разные, нас объединяет любовь к родине и желание победы.