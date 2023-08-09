Гурт Quеst Pistols виправдався за свій скандальний виступ на Балі, під час якого вони виконували свої російські хіти і на якому були присутні росіяни.

В Instagram колектив зазначив, що виступ був на дні народження громадянина Казахстану Рафаеля Ромена, а тому на святі здебільшого були присутні гості саме з цієї країни. Замовлення на вечірку Quеst Pistols отримали від української агенції.

– Ми співали українською та російською. Частину своїх пісень уже переклали, пишемо нові україномовні пісні й активно працюємо над перекладом старих . Аудиторія нам кричала Слава Україні, і ці відео також гуляють мережею. Серед гостей було кілька людей, типу росіяни, але напевне ми не знаємо про їхнє громадянство. Вони в руках не тримали паспорт під час події, – заявив колектив.

Також на адресу Quеst Pistols був закид, нібито гості вечірки періодично відвідують країну-агресора, а саме Роксана Геллер. Гурт зі свого боку сказав, що та є емігранткою й останнє фото в її Instagram із РФ датоване 2021 роком.

Крім того, Quеst Pistols наголосили, що щоразу доводити, що вони “правильні українці” – морально складно, адже ми й так живемо у важкий час. А їхня команда робить усе, щоб допомогти військовим і цивільним.

– Без винятку частина коштів у різних відсотках із наших приватних і публічних заходів ішла на допомогу або у фонди, з якими ми співпрацюємо, або на цільову персональну допомогу. Не шукайте зраду, бо її немає в нас. Ми любимо свою Батьківщину, – підсумували Quеst Pistols.

Нагадаємо, раніше гурт Quеst Pistols звинуватили у виступі перед росіянами на Балі. У мережі з’явилися відповідні відео.

Також на вечірці були присутні люди, у чиїх Instagram є фото з РФ.