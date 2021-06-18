Блогер-миллионник Татьяна Пренткович рассказала, как узнала об измене мужа Ореста Мурия, почему скрывала причину развода и чего боится больше всего.

В интервью Маше Ефросининой Пренткович сказала, что Орест сам ей признался в измене.

— Мы сидели и просто говорили о наших отношениях, поскольку понимали, что что-то не так. Он сказал, что хочет мне в чем-то признаться, и рассказал об измене. Показал фото и Instagram этой девушки, — сказала Таня.

Она подчеркнула, что это стало для нее неожиданностью, поскольку даже не думала об этом. В их паре всегда были доверие и партнерство.

— Мне было противно, это предательство. Он был моим мужем, парнем и лучшим другом. А тут в один момент я потеряла много людей в одном человеке, — вспоминает Пренткович.

Блогер призналась, что они длительное время с экс-мужем скрывали причину развода, поскольку думали, что отношения могут наладиться.

— Мы не хотели об этом рассказывать из-за того, что не сразу пошли и развелись. Изначально мы начали жить отдельно. Мне хотелось понять, что для меня хуже — быть без него или простить измену, — сказала Таня.

В итоге Пренткович поняла, что как пара они больше не могут быть вместе.

— Были попытки вернуть меня и все наладить. Ходили слухи, что он хотел сделать мне повторное предложение, но его отговорили от этого. В те моменты, когда он пытался меня вернуть, у него уже были какие-то отношения, — рассказала блогер.

Также Пренткович призналась, что больше всего в жизни боится остаться одна.

— В тот момент, когда у меня был развод, я больше всего боялась, что останусь одна. Еще один такой опыт я бы не хотела пережить, — подчеркнула Таня.

Татьяна Пренткович и Орест Мурий состояли в отношениях на протяжении восьми лет. У пары есть общий сын — 3-летний Иван.

Сейчас Татьяна состоит в отношениях с предпринимателем Андреем Гонковским.

Фото: Татьяна Пренткович