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Не было потребности: Вадим Карпьяк признался, что его дети не знают русского

26 января 2023, 18:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вадим Карпьяк

Ведущий программы Свобода слова на ICTV и телемарафона Единые новости Вадим Карпьяк рассказал, что его дети не знают русского языка. Говорит, понимают, однако никогда не общались на нем.

По словам ведущего, позиция не принципиальная, просто у них не было такой потребности.

— Они выросли в украиноязычной среде, в семье, в которой говорят на украинском. Мы не смотрим никаких продуктов на русском. Мультики или фильмы смотрят на английском или украинском, книги читают на украинском, дома общаемся на украинском, в школе, садике — тоже, — отметил Карпьяк.

Говорит, если в их окружении другие дети говорят на русском, то его отвечают на украинском.

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— Мы объясняли, что есть много людей, которые говорят на русском, но это не потому что они прямо хотят, а потому что часть из них заставляли или у кого-то не было возможности учить язык, — сказал Вадим.

Отметим, Вадим Карпьяк является отцом троих детей. Вместе с женой Татьяной Пушновой они воспитывают 10-летнюю Марту и 9-летнего Ореста. Также у ведущего есть сын от первого брака — 14-летний Марк.

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Вадим Карпьяк Російська мова
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