Американского актера Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах к актеру Энтони Рэппу, в которых тот его обвинил в 2017 году.

Присяжные в федеральном суде Нью-Йорка совещались чуть больше часа, прежде чем решили, что Рэпп не доказал своих обвинений.

Когда приговор был зачитан, Спейси опустил голову, затем обнял своих адвокатов. Выходя из здания суда, он не разговаривал с журналистами.

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— Мы очень благодарны присяжным за то, что они разобрались с этими ложными обвинениями… Что дальше, так это то, что мистеру Спейси будет доказано, что он невиновен ни в чем, в чем его обвиняют. Что ни одно из обвинений не соответствует действительности, — сказала адвокат Кевина Дженнифер Келлер.

Судебный процесс между актерами начался в начале октября. Напомним, Энтони обвиняет Кевина в том, что в 1986 году в Нью-Йорке, когда он был 14-летним ребенком, Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру, а затем попытался соблазнить.

Рэпп хотел получить компенсацию в размере $40 млн из-за сексуального насилия со стороны звезды Карточного домика.