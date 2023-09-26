Дочь певицы Оли Поляковой Мария поделилась со своими подписчиками лайфхаком быстрого приготовления пищи. Девушка сейчас живет одна.

На видео Маша Полякова идет по парку с большим пакетом и рассказывает о походе с отцом в ресторан, куда она пришла, поела и еще и с собой блюда забрала.

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— Почему? Потому что готовить мы не любим, тратить деньги на доставку тоже. А это и завтрак, и ужин. Так почему бы и нет? — пошутила Маша Полякова.

Попутно девушка призналась подписчикам, что боится высоты. Это пришлось к слову, потому что она как раз шагала по лестнице с большим пакетом еды и боялась упасть.

Ранее певица Оля Полякова призналась, что ее старшая дочь Маша бросила учебу в Англии. Там она проучилась год.