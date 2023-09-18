Співачка Оля Полякова зізналася, що її старша донька Маша покинула навчання в Англії. Там вона провчилася рік.

В Instagram-stories артистка влаштувала для підписників рубрику Запитання-відповідь, а тому шанувальники почали засипати виконавицю тим, що їх цікавить у її житті. Хтось запитав, чи повернулася її донька в Україну, чи все ж таки продовжує навчання у Великій Британії.

Полякова не тягнула інтригу, сказавши, що в Англію Маша більше не повернеться, оскільки в неї інші плани. Про них зіркова мама поки не розповіла.

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– Маруся поїхала з Англії, вже не буде там вчитися. Поки що навчається в київській музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Готується до чогось дуже крутого, а до чого – скажу вам згодом, – заінтригувала Полякова.

Чому Маша вирішила покинути навчання в Лондоні – невідомо. Там вона навчалася в музичному університеті BMus.

До слова, молодшу доньку Алісу Полякова також відправила вчитися до Лондона на початку вересня 2022 року.