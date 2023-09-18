Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Готується до чогось крутого! Донька Полякової кинула навчання в Англії

18 Вересня 2023, 19:18
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Оля Полякова з донькою Марією
Джерело: Оля Полякова

Співачка Оля Полякова зізналася, що її старша донька Маша покинула навчання в Англії. Там вона провчилася рік.

В Instagram-stories артистка влаштувала для підписників рубрику Запитання-відповідь, а тому шанувальники почали засипати виконавицю тим, що їх цікавить у її житті. Хтось запитав, чи повернулася її донька в Україну, чи все ж таки продовжує навчання у Великій Британії.

Полякова не тягнула інтригу, сказавши, що в Англію Маша більше не повернеться, оскільки в неї інші плани. Про них зіркова мама поки не розповіла.

Зараз дивляться

– Маруся поїхала з Англії, вже не буде там вчитися. Поки що навчається в київській музичній академії імені Чайковського в Києві, на композиторському відділенні. Готується до чогось дуже крутого, а до чого – скажу вам згодом, – заінтригувала Полякова.

Чому Маша вирішила покинути навчання в Лондоні – невідомо. Там вона навчалася в музичному університеті BMus.

До слова, молодшу доньку Алісу Полякова також відправила вчитися до Лондона на початку вересня 2022 року.

Читайте також:
Оля ПоляковаМає вигляд на 30 років. Полякова заступилася за свою старшу доньку після фото в театрі

Теги
Оля Полякова
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь