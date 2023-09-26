Донька співачки Олі Полякової Марія поділилася зі своїми підписниками лайфхаком швидкого приготування їжі. Дівчина нині живе сама.

На відео Маша Полякова йде парком з великим пакетом та розповідає про похід із батьком до ресторану, куди вона прийшла, поїла та ще й з собою страви забрала.

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– Чому? Тому що готувати ми не любимо, витрачати гроші на доставку теж. А це і сніданок, і вечеря. То чому б і ні? – пожартувала Маша Полякова.

Принагідно дівчина зізналася підписникам, що боїться висоти. Це прийшлося до слова, бо вона саме крокувала сходами з великим пакетом їжі та боялася впасти.

Раніше співачка Оля Полякова зізналася, що її старша донька Маша покинула навчання в Англії. Там вона провчилася рік.