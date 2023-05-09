Ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина очаровала образом в первом полуфинале. На сцене Ливерпуль-арены фронтвумен группы The Hardkiss появилась в черном обтягивающем платье в пол.
Несмотря на нежность и сдержанность, Санина не изменила себе — платье создано из кожаных вставок и обрамлено застежками-молниями. Низ наряда покрыт пламенем.
За стиль фронтвумен The Hardkiss традиционно отвечал Слава Чайка.
Поклонники оценили образ Юлии Саниной на Евровидении 2023 и засыпали ее комплиментами:
- Вот что значит огонь в прямом смысле!
- Какая красивая!
- Поджигательница!
- Невероятная!
- Впечатление, что платье ненастоящее!
- Лучшее! Рок-дива!
- Настолько шикарная Юля, что нет слов!
- Роскошная, глаз не отвести!
Напомним, Юлия Санина стала ведущей Евровидения 2023 от Украины. Вместе с британками Ханной Веддингхем и Алишей Диксон она проведет полуфиналы конкурса 9 и 11 мая. Кроме того, фронтвумен The Hardkiss станет одной из четырех ведущих гранд-финала 13 мая.