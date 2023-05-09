Ведущая Евровидения 2023 Юлия Санина очаровала образом в первом полуфинале. На сцене Ливерпуль-арены фронтвумен группы The Hardkiss появилась в черном обтягивающем платье в пол.

Несмотря на нежность и сдержанность, Санина не изменила себе — платье создано из кожаных вставок и обрамлено застежками-молниями. Низ наряда покрыт пламенем.

За стиль фронтвумен The Hardkiss традиционно отвечал Слава Чайка.

Поклонники оценили образ Юлии Саниной на Евровидении 2023 и засыпали ее комплиментами:

Вот что значит огонь в прямом смысле!

Какая красивая!

Поджигательница!

Невероятная!

Впечатление, что платье ненастоящее!

Лучшее! Рок-дива!

Настолько шикарная Юля, что нет слов!

Роскошная, глаз не отвести!

Напомним, Юлия Санина стала ведущей Евровидения 2023 от Украины. Вместе с британками Ханной Веддингхем и Алишей Диксон она проведет полуфиналы конкурса 9 и 11 мая. Кроме того, фронтвумен The Hardkiss станет одной из четырех ведущих гранд-финала 13 мая.

Смотрите: Онлайн-трансляция Евровидения 2023 в Ливерпуле