Ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна замилувала образом у першому півфіналі. На сцені Ліверпуль-арени фронтвумен гурту The Hardkiss з’явилася у чорній обтислій сукні в підлогу.
Попри ніжність і стриманість, Саніна не зрадила собі – сукня створена зі шкіряних вставок та обрамлена застібками-блискавками. Низ вбрання вкритий полум’ям.
За стиль фронтвумен The Hardkiss традиційно відповідав Слава Чайка.
Шанувальники оцінили образ Юлії Саніної на Євробаченні 2023 і засипали її компліментами:
- Ось що значить вогонь у прямому сенсі!
- Яка гарна!
- Підпал!
- Неймовірна!
- Враження, що сукня несправжня!
- Найкраща! Рок-діва!
- Настільки шикарна Юля, що немає слів!
- Розкішна, очей не відвести!
Нагадаємо, Юлія Саніна стала ведучою Євробачення 2023 від України. Разом із британками Ханною Веддінгхем та Алішею Діксон вона проведе півфінали конкурсу 9 та 11 травня. Крім того, фронтвумен The Hardkiss стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу 13 травня.