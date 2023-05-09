Ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна замилувала образом у першому півфіналі. На сцені Ліверпуль-арени фронтвумен гурту The Hardkiss з’явилася у чорній обтислій сукні в підлогу.

Попри ніжність і стриманість, Саніна не зрадила собі – сукня створена зі шкіряних вставок та обрамлена застібками-блискавками. Низ вбрання вкритий полум’ям.

За стиль фронтвумен The Hardkiss традиційно відповідав Слава Чайка.

Шанувальники оцінили образ Юлії Саніної на Євробаченні 2023 і засипали її компліментами:

Ось що значить вогонь у прямому сенсі!

Яка гарна!

Підпал!

Неймовірна!

Враження, що сукня несправжня!

Найкраща! Рок-діва!

Настільки шикарна Юля, що немає слів!

Розкішна, очей не відвести!

Нагадаємо, Юлія Саніна стала ведучою Євробачення 2023 від України. Разом із британками Ханною Веддінгхем та Алішею Діксон вона проведе півфінали конкурсу 9 та 11 травня. Крім того, фронтвумен The Hardkiss стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу 13 травня.

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