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Шкіра та полум’я! Юлія Саніна вразила образом у півфіналі Євробачення

9 Травня 2023, 22:27
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Юлія Саніна

Ведуча Євробачення 2023 Юлія Саніна замилувала образом у першому півфіналі. На сцені Ліверпуль-арени фронтвумен гурту The Hardkiss з’явилася у чорній обтислій сукні в підлогу.

Попри ніжність і стриманість, Саніна не зрадила собі – сукня створена зі шкіряних вставок та обрамлена застібками-блискавками. Низ вбрання вкритий полум’ям.

За стиль фронтвумен The Hardkiss традиційно відповідав Слава Чайка.

Шанувальники оцінили образ Юлії Саніної на Євробаченні 2023 і засипали її компліментами:

  • Ось що значить вогонь у прямому сенсі!
  • Яка гарна!
  • Підпал!
  • Неймовірна! 
  • Враження, що сукня несправжня!
  • Найкраща! Рок-діва! 
  • Настільки шикарна Юля, що немає слів!
  • Розкішна, очей не відвести!

Нагадаємо, Юлія Саніна стала ведучою Євробачення 2023 від України. Разом із британками Ханною Веддінгхем та Алішею Діксон вона проведе півфінали конкурсу 9 та 11 травня. Крім того, фронтвумен The Hardkiss стане однією з чотирьох ведучих гранд-фіналу 13 травня.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 в Ліверпулі

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The Hardkiss Євробачення Юлія Саніна
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