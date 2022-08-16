Украинский дизайнер Андре Тан назвал тренды в одежде осенью 2022.

Кутюрье отметил, что особо актуальный этой осенью будет верхняя одежда из меха — искусственного и экологичного. Следует обратить внимание на эффектные пальто и шубы.

— Подиумы показали яркие и броские модели из цветного меха, но также и более сдержанные, приближенные к натуральному. Меховые аксессуары и обувь, панамы, ушанки, сумки — мех украсил коллекции Bottega Veneta, Versace и Gucci. Эти модные бренды использовали мех для создания миниатюрных сумок, головных уборов и даже ботильонов, — говорит Андре Тан.

Следующая модная тенденция осени 2022 — пайетки. Девиз этого тренда: жить сегодняшним днем и брать от жизни все.

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Празднично смотрятся платья миди и макси, в бельевом стиле и без бретелей, с длинным рукавом, асимметричным кроем и сборкой.

Не стоит отбрасывать и кожаный тотал-лук. Дизайнер рекомендует одеться в кожу с ног до головы.

— Крупные fashion-бренды решили облегчить нам задачу и показали на подиуме стильные костюмы с юбкой, брюками и шортами, которые легко интегрировать в свой гардероб, — отмечает кутюрье.

Актуальна осенью и длина мини — эстетика нулевых. Андре Тан рекомендует обратить внимание на короткие юбки с низкой посадкой. Это могут быть модели из джинсы, кожи или тонкого трикотажа, шерсти.