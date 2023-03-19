Певица Оля Полякова призналась, что совсем недавно продала дом в РФ, в котором жила ее мама Светлана на протяжении длительного времени. Также она вспомнила, как уговаривала маму уехать из страны-агрессора.

По словам Оли, недвижимость в России они продали совсем недавно и всего за 15% от его стоимости.

— Это был очень красивый, элитный дом в хорошем районе, с лесом. Жаль, что мы не смогли взять хотя бы те средства, которые в него вложили. Но просто продавали, потому что нужно было избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь ничего общего с Россией. Потому уже недвижимости в России нет, — поделилась Полякова.

Оля говорит, что ее маме решение покинуть РФ далось не просто, ведь там остался мужчина, с которым она строила отношения. Однако Полякова отмечает, очень переживала за женщину, поскольку понимала, что россияне могут надавить на нее через мать.

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— Вы помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. Я ей говорила: Ты не можешь там находиться. Ты у меня там как заложник. Я боюсь за тебя. Неизвестно, как они захотят закрыть мне рот, если ты там находишься… Я постоянно думала о том, как они захотят надавить на меня. В мае она уехала ко мне во Францию, оставила в РФ своего нового бойфренда. Это для нее тоже трагическая история, им пришлось расстаться, но он был против путинского режима, — рассказала исполнительница.

Полякова добавила, что теперь мама видеться со своим бойфрендом лишь во время выездов.