Співачка Оля Полякова зізналася, що зовсім нещодавно продала будинок у РФ, в якому жила її мама Світлана протягом тривалого часу. Також вона згадала, як вмовляла маму виїхати з країни-агресора.

За словами Олі, нерухомість у Росії вони продали зовсім нещодавно і всього за 15% від її вартості.

– Це був дуже гарний, елітний будинок у гарному районі, з лісом. Шкода, що ми не змогли взяти хоча б ті кошти, які в нього вклали. Але просто продавали, бо потрібно було позбутися цієї нерухомості, щоб не мати нічого спільного з Росією. Тому вже нерухомості в Росії немає, – поділилася Полякова.

Оля каже, що її мамі рішення покинути РФ далося не просто, адже там залишився чоловік, з яким вона будувала стосунки. Однак Полякова зазначає, дуже переживала за жінку, оскільки розуміла, що росіяни можуть натиснути на неї через матір.

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– Ви пам’ятаєте, яку діяльність я вела в соцмережах. Мені було дуже страшно за неї, але я все одно продовжувала це робити. Я їй говорила: Ти не можеш там перебувати. Ти в мене там як заручник. Я боюся за тебе. Невідомо, як вони захочуть закрити мені рота, якщо ти там перебуваєш… Я постійно думала про те, як вони захочуть натиснути на мене. У травні вона поїхала до мене у Францію, залишила в РФ свого нового бойфренда. Це для неї теж трагічна історія, їм довелося розійтися, але він був проти путінського режиму, – розповіла виконавиця.

Полякова додала, що тепер мама бачитися зі своїм бойфрендом лише під час виїздів.