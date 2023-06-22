Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Что я буду доказывать? Олег Винник сказал, почему 1,5 года молчал о войне

22 июня 2023, 15:13
Певец Олег Винник, о котором никто ничего не слышал за все время полномасштабной войны, рассказал, почему молчал и не выходил на связь. Его объяснения появились в отрывке из будущего большого интервью.

По словам артиста, он попросту не знал, какие слова подобрать и что сказать украинцам в тяжелое для нас всех время. Уверен, что так как он находится в другой стране, его бы и слушать не стали.

— Выходи к людям, не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь! Держитесь, мы победим? Или как? Где ты есть? Ну, я в Берлине. И как? Тебя кто-то будет понимать и слушать? — объяснился он.

Кроме того, Олег Винник признался, почему исчез из соцсетей. Наверняка все поклонники певца заметили, что его аккаунты стали пустыми. Артист сказал, это все дело рук его менеджера, и он уже обратился к правоохранительным органам по этому поводу.

