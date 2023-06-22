Співак Олег Винник, який не з’являвся весь час повномасштабної війни, сказав, чому мовчав і не виходив на зв’язок. Його пояснення з’явилися в уривку з майбутнього великого інтерв’ю.

За словами артиста, він просто не знав, які слова підібрати і що сказати українцям у важкий для нас усіх час. Упевнений, що оскільки він перебуває в іншій країні, його б і слухати не стали.

– Виходь до людей, не виходь. Що я буду доводити? Тримайтеся! Тримайтеся, ми переможемо? Або як? Де ти є? Ну я в Берліні. І як? Тебе хтось буде розуміти і слухати? – пояснив він.

Крім того, Олег Винник зізнався, чому зник із соцмереж. Напевно всі шанувальники співака помітили, що його акаунти стали порожніми. Артист сказав, це все справа рук його менеджера і він вже звернувся до правоохоронних органів з цього приводу.