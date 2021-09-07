Опубликовано трейлер украинского фильма Носорог, режиссером которого выступил Олег Сенцов. Лента снималась в ко-продукции Украины, Польши и Германии.

Мировая премьера фильма состоится 10 сентября 2021 года в рамках конкурсной программы Orizzonti/Горизонты 78-го Венецианского кинофестиваля. Украинцы картину смогут оценить только в 2022 году.

По сюжету, события происходят в 1990-е в Украине. Главный герой — бандит по прозвищу Носорог попадает в украинский криминальный мир. Однако он еще не знает куда его заведет этот кровавый путь.

Главную роль сыграл непрофессиональный актер, а общественный деятель и экс-участник движения Нацкорпус Сергей Филимонов.

Работу над картиной Сенцова начал еще в 2012 году. Он тогда уже успел получить грант от Госкино. Однако съемки картины пришлось отложить из-за незаконного заключения Олега в РФ. Когда в 2019 году Снегов вернулся в Украину, то сразу приступил к реализации проекта.

Бюджет фильма из-за смены экономической ситуации значительно изменился. Однако большую часть покрыли Госкино и частные компании, которые занимаются продюсированием фильма.