У канадской певицы Селин Дион диагностировали неизлечимую болезнь. Речь идет о синдроме мышечной скованности.

В Instagram артистка обнародовала видеообращение, в котором рассказала об этом, а также сообщила, что вынуждена перенести свой европейский тур с 2023 года на 2024-й.

— Привет всем, извините, мне потребовалось так много времени, чтобы связаться с вами. Я так скучаю по вам всем и не могу дождаться, когда выйду на сцену и поговорю с вами лично. Как вы знаете, я всегда была открытой книгой, и я не была готова что-то сказать раньше, но теперь я готова, — сказала Дион в начале обращения.

Далее она добавила, что долгое время имела проблемы со здоровьем, однако ей было трудно с ними столкнуться, и еще труднее — рассказать о них. Исполнительница призналась, что недавно ей диагностировали редкое неврологическое расстройство, называемое синдромом ригидности. От него страдает один человек на миллион.

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— Хотя мы все еще изучаем это редкое заболевание, теперь мы знаем, что именно оно вызывает все мои спазмы. К сожалению, эти спазмы влияют на каждый аспект моей повседневной жизни, иногда создавая трудности при ходьбе и не позволяя мне использовать свои голосовые связки, чтобы петь так, как я привыкла. Мне больно говорить вам сегодня, что я не готова возобновить свой тур по Европе в феврале, — грустно отметила Селин.

Также артистка уверила, что с ней работают высококлассные врачи, а дети оказывают поддержку. Говорит, чтобы снова предстать перед зрителями, сейчас нужно уделить максимум времени себе.

— Надеюсь, что я на пути к выздоровлению. Это моя цель, и я делаю все возможное, чтобы восстановить силы, — подытожила Дион.

Отметим, что во время спазмов при синдроме мышечной скованности у человека возможны разрывы мышц и даже переломы костей. На данный момент лекарств нет, однако есть препараты, способные ее замедлить.