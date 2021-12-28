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Музыка

Щастя є: Михаил Поплавский представил свою жизненную философию в новом клипе

28 декабря 2021, 12:25
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Презентація нового кліпу

Ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский, порадовал поклонников новым видеоклипом. Он представил жизнеутверждающую работу Щастя є, в которой отразил свои ценности и жизненную философию.

— Песня Щастя є –  это моя жизненная философия. Счастье – жить, любить, заниматься любимым делом, верить в себя, мечтать, творить, достигать поставленных целей, помнить свои корни и творить добро. Счастье – это любовь к маме, любовь к отцу, любовь к женщине, любовь к детям, любовь к внукам, любовь к Украине. Нужно любить людей, любить жизнь, радоваться жизни!,– сказал Михаил Поплавский, презентуя клип.

Режиссером видео стала Елена Винярская, которая сняла для Поплавского уже несколько клипов, как ярких, эпатажных, так и трогательных, лирических.

В новой работе с помощью отсылов к биографии Михаила Михайловича, символов и красно-белой стилистики она отобразила его ценности и жизненную философию.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

— Счастье в том, что было, что есть и что будет. Каждый день нужно проживать достойно. Поэтому нужно думать, как прожить жизнь так, чтобы оставить хороший след на земле. Главный посыл песни – кем мы будем – зависит только от нас! –   отметила Елена Винярская.

Михаил Поплавский, приучивший зрителя к неожиданным проявлениям в каждом новом клипе, предстал в двух стильных образах. Сначала он появился в роскошном красно-серебряном костюме в пайетках, в котором виртуозно сыграл на барабанах.

Презентація нового кліпу

Также щеголял в ярком костюме красный питон, в котором музицировал на красном рояле с золотым напылением. Как всегда, в клипе Поплавского окружают сексуальные красотки. Кстати, одну из главных ролей – роскошной блондинки – исполнила невестка Михаила Михайловича – Алина Поплавская.

Презентація нового кліпу

В съемках клипа использовали современные мировые технологи LED cube, VR-технологии, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графика.

— Это невероятный, энергетический, жизнеутверждающий клип. Я получила эстетическое удовольствие от картинки, от того, как виртуозно все сделано, как молодо выглядит Михаил Поплавский. Это просто праздник жизни, –  сказала Ольга Сумская.

Первыми новый клип Поплавского оценили его студенты, коллеги и звездные друзья Павел Зибров, Мята, Виталий Борисюк, Ольга Сумская, которая снималась в одном из первых клипов юного орла.

— Это прекрасная работа! Столько энергии, правдивости и драйва. Можно всем нам сказать, что счастье есть! Стильная и чувственная, с глубоким смыслом и непревзойденной картинкой. Еще добавлю, что Михал Михалыч – супербарабанщик. Тут драйв идет с первой секунды и Поплавский поет как настоящий рок-певец, – отметил Павел Зибров.

Как признался Михаил Поплавский, его секрет счастья довольно прост – он в любви и оптимизме.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

— Все зависит только от нас самих. Живите, любите, творите и побеждайте! Наслаждайтесь жизнью каждый день! Верьте в себя, ставьте цели и достигайте новых высот. Воспринимайте невзгоды и поражения как опыт. Будьте оптимистами. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители, – говорит Поплавский.

Поплавский добавляет, что сам никогда в жизни не страдал от депрессии. Ему просто некогда – как только заканчивает один проект, тут же начинает работать над следующим. А творческих идей у Поплавского еще как минимум на сто лет.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

Напомним, Михаил Поплавский один за другим выдает новые клипы, которые стремительно набирают просмотры YouTube.

Український борщ (премьера клипа XR в июне 2021 року) в YouTube набрал более 14 млн просмотров.

Концертный клип Українські вареники (премьера клипа XR в мае  2021-го) – 11 562 372 просмотров ; Сало (премьера клипа XR в апреле 2021-го) – 7 606 418 просмотров; Сину мій (премьера клипа XR в июле 2021-го) – 2 196 599 просмотров; Батько (премьера клипа XR в августе  2021-го) – 2 078 495 просмотров.

Просмотры в Тик Ток, где у Поплавського более 640 тыс. подписчиков, также не отстают.

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Теги
культура , Михайло Поплавський , Новый клип , Университет
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