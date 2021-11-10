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Михаил Поплавский послал всех в баню!

10 ноября 2021, 13:13 Владислава Ткаченко
Презентація нового кліпу

Поющий ректор представил эпатажный клип на свой хит А ми з кумою ходим в баньку!

Ректор Университета культуры Михаил Поплавский, задающий тренды в ТикТок, удивил эпатажной ультрасовременной работой. Он подарил новую жизнь своему зажигательному, наполненному позитивной энергетикой, хиту А ми з кумою ходим в баньку, представив его четвертую экранизацию.

Это взрывной эксперимент с современной аранжировкой и неожиданным провокационным видео в формате TикToк, снятый с использованием современных мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

— В первую очередь, я хотел, чтобы каждый, кто посмотрит этот клип, улыбнулся, зарядился позитивной энергией и забыл обо всех проблемах. Так мы прокачиваем по эмоциям, — говорит Поплавский.

Поплавский добавил, что задорная песня, юмор, оптимизм во все времена помогали украинцам жить, смотреть на жизнь под другим углом и видеть лишь хорошее.

— Мы должны ценить свою способность шутить, веселиться, развлекаться и делать это как можно чаще. На оптимистах держится мир, пессимисты только зрители! А банька с кумой – это всегда позитив. Так что ходите в баню и будьте здоровы! сказал Михаил Поплавский.

 

Режиссером эпатажного видеоклипа выступила известная клипмейкер Елена Винярская. Она осуществила смелые идеи Поплавского на экране, наполнив клип эротической эстетикой.

По словам режиссера, она вдохновилась кинолентой Мальчишник в Вегасе. Новый клип представлен в эклектическом стиле, в нем сочетаются поп-арт с элементами хип-хопа и фристайла.

Использованы также самые трендовые аксессуары, в частности огромный вентилятор из девушек-лобстеров. В работе Елена впервые применила необычный монтаж – картинка меняется через две секунды. Так что каждая сцена – это отдельный ролик для ТикТок.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

— Клип состоит из коротких трендовых тиктоковских видео. Во время съемок мы использовали банданы, парики, аксессуары и луки из крайних коллекций модных мировых брендов. По ТикТок-трендам на костюме Михаила Поплавского прописали слова песни. В клипе и дрова рубили, и пиво с раками пили, и танцевали, и караоке пели. Все по лучшим банным традициям! – рассказала Елена Винярская.

Роль соблазнительной кумы досталась красотке Наталье Миронюк. Она воплотила собирательный образ идеальной женщины по отзывам мужчин в интернете и соцсетях.

Это голубоглазая блондинка, с узкой талией, длинными ногами и пышным бюстом. Эффектная и страстная кума «не пилит» мужчину, а подносит ему пиво с раками и позволяет находиться в обществе других женщин.

Рядом с такой кумой раздухарился и сам Михаил Поплавский. В клипе он один за другим меняет яркие образы – от сдержанных стильных костюмов, с элегантными платками на шее, до тренда последних сезонов – оверсайз.

Особо впечатлил финальный костюм – неоново-оранжевый в сочетании с такого же цвета модными кроссовками и эпатажными очками от Kenzo. В клипе также можно увидеть новинки от культовых модных брендов. Ткани заказывались за границей, а все костюмы с нуля были отшиты всего за две недели.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

Поющий ректор говорит, что в таких ярких костюмах чувствует себя органично, поскольку терпеть не может скуку и темные цвета. Он считает, что светлые и яркие наряды подымают настроение.

Михаил Поплавский убежден, что новая видеоработа вдохновляет, заряжает позитивом и помогает смотреть с оптимизмом в будущее.

С Поплавским абсолютно согласны те, кто первым посмотрел премьеру. Народный артист Павел Зибров назвал его человеком-праздником, который умеет создать атмосферу счастья и сделать счастливыми всех вокруг.

— Очень красочная получилась работа, с яркими костюмами, идеальная просто картинка. И Михал Михалыч – очень модный, юный, человек-праздник с неимоверной энергетикой! – отметил Зибров.

Студентка КНУКиИ, актриса, певица и блогер Анна Тринчер после просмотра заявила, что Михал Михалыч своей бурной деятельностью и яркими работами задает тренды и не позволяет расслабляться не только ТикТокерам, но и артистам, стимулируя всех больше работать и развиваться.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

С премьерой Поплавского также поздравили Наталья Бучинская, Алина Гросу, Wellboy и другие.

Напомним, креативные клипы, созданные Еленой Винярской на песни Михаила Поплавского, пользуются большой популярностью в YouTube и собирают миллионные просмотры.

Украинский борщ (премьера клипа XR в июне 2021) в YouTube набрал более 14 млн просмотров.

Концертный клип Украинские вареники (премьера клипа XR в мае 2021) – 11 554 276 просмотров; Сало (премьера клипа XR в апреле 2021) – 7 576 121 просмотр; Сину мій (премьера клипа XR в июле 2021) – 2 194 359 просмотров; Батьку (премьера клипа XR в августе 2021) – 2 063 345 просмотров.

Просмотры в ТикТок, где у Поплавского более 600 тысяч подписчиков, также не отстают.

Кстати, поющий ректор уже работает над новым видео – на песню Щастя є!.

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Фото: Михаил Поплавский

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Михайло Поплавський , Новый клип
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