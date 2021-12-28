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Щастя є: Михайло Поплавський представив свою життєву філософію у новому кліпі

28 Грудня 2021, 12:25
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Презентація нового кліпу

Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський порадував шанувальників новим відеокліпом. Він представив життєствердну роботу Щастя є, в якій відобразив свої цінності та життєву філософію.

– Пісня Щастя є – це моя життєва філософія. Щастя – жити, любити, займатися улюбленою справою, вірити в себе, мріяти, творити, досягати поставленої мети, пам’ятати своє коріння і творити добро. Щастя – це любов до мами, любов до батька, любов до жінки, любов до дітей, любов до онуків, любов до України. Потрібно любити людей, любити життя, радіти життю! – сказав Михайло Поплавський.

Режисером відео стала Олена Вінярська, яка зняла для Поплавського вже кілька кліпів як яскравих, епатажних, так і зворушливих, ліричних.

У новій роботі за допомогою  відсилань до біографії Михайла Михайловича, символів та червоно-білої стилістики вона відобразила його цінності та життєву філософію.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

– Щастя в тому, що було, що є і що буде. Кожен день треба проживати гідно. Тому потрібно думати, як прожити життя так, щоб залишити добрий слід на землі. Головний посил пісні – ким ми будемо – залежить тільки від нас! –зазначила Олена Вінярська.

Михайло Поплавський, який привчив глядача до несподіваних проявів у кожному новому кліпі, постав у двох стильних образах. Спочатку він з’явився у розкішному червоно-срібному костюмі у паєтках, саме в ньому він віртуозно зіграв на барабанах.

Презентація нового кліпу

Також козиряв у яскравому костюмі червоний пітон, в  якому музиціював на червоному роялі із золотим напиленням. Як завжди, у кліпі Поплавського оточують сексуальні красуні. До речі, одну з головних ролей – розкішної блондинки – виконала невістка Михайла Михайловича Аліна Поплавська.

Презентація нового кліпу

У зйомках кліпу використовували сучасні світові технології LED cube, VR-технології, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіка.

– Це неймовірний, енергетичний, життєстверджуючий кліп. Я отримала естетичне задоволення від картинки, від того, наскільки віртуозно все зроблено, як молодо виглядає Михайло Поплавський. Це просто свято життя, – сказала Ольга Сумська.

Першими новий кліп Поплавського оцінили його студенти, колеги та зіркові друзі Павло Зібров, М’ята, Віталій Борисюк, Ольга Сумська, котра знімалася в одному з перших кліпів юного орла.

– Це чудова робота! Стільки енергії, правдивості та драйву. Можна всім нам сказати, що щастя є ! Стильна та чуттєва, з глибоким змістом та неперевершеною картинкою. Ще додам, що Михайло Михайлович – супербарабанщик. Тут драйв йде з першої секунди і Поплавський співає як справжній рок-співак, –  наголосив Павло Зібров.

Як зізнався Михайло Поплавський, його секрет щастя досить простий – він у коханні та оптимізмі.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

– Все залежить лише від нас самих. Живіть, любіть, творіть і перемагайте! Насолоджуйтесь життям щодня! Вірте в себе, ставте цілі та досягайте нових висот. Сприймайте негаразди та поразки як досвід. Будьте оптимістами. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі, –  каже Поплавський.

Поплавський додає, що сам ніколи в житті не страждав на депресію. Йому просто ніколи – щойно закінчує один проект, відразу починає працювати над наступним. А творчих ідей у ​​Поплавського ще щонайменше на сто років.

Презентація нового кліпу

Презентація нового кліпу

Нагадаємо, Михайло Поплавський один за одним видає нові кліпи, які швидко набирають перегляди на YouTube.

Український борщ (прем’єра кліпу XR у червні 2021 року) у YouTube набрав понад 14 млн переглядів.

Концертний кліп Українські вареники (прем’єра кліпу XR у травні 2021-го) – 11 562 372 переглядів; Сало (прем’єра кліпу XR у квітні 2021-го) – 7 606 418 переглядів; Сину мій (прем’єра кліпу XR у липні 2021-го) – 2 196 599 переглядів; Батько (прем’єра кліпу XR у серпні 2021-го) – 2 078 495 переглядів.

Перегляди в ТікТок, де Поплавський має понад 640 тис. підписників, також не відстають.

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Теги
культура , Михайло Поплавський , Новий кліп , Університет
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