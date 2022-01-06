Украинская певица Jerry Heil (настоящее имя — Яна Шемаева) презентовала песню к Святому вечеру, которую посвятила своему дедушке. Вместе с треком артистка представила mood-видео. Композиция называется — Пісня про діда (#Дід_Вмороз).

Jerry Heil рассказала, что в Сочельник у ее семьи есть традиция: самый маленький несет кутью. Если он при этом чихнет, то весь год будет богатым. Артистка призналась, что к этому их приучил дедушка Василий, которого уже давно нет в живых.

— В память о нем и всех, кто ушел в мир иной, на подоконнике всегда стоит миска с кутьей, на столе — их рюмка. Перед тем, как сесть, мы сдуваем воздух со стульев — там, возможно, чей-то дух, ведь, как я уже сказала в песне — на Сочельник собирается вся семья, — поделилась Яна.

Она отметила, что знала своего дедушку 10 лет, и за это время он стал ей самым родным — работящий, красивый, человечный, веселый, задумчивый.

— Все мои воспоминания о дедушке и чувства к нему — в моей песне о нем и посвященной ему, деду Василию. Наверное, и в ваших душах содержание песни найдет место, — отметила Jerry Heil.

Стоит отметить, что композиция получилась лирической и душевной, чего не смогли не оценить поклонники творчества Яны.

Самая душевная песня! Волшебно.

Безумно красивая песня!

Душевно. Благодарю за чувство.

До слез.

Душевная песня… 2020 год забрал у меня последних стариков. Память есть, а бабушек и дедушек уже нет, — делятся своими чувствами пользователи сети.

Перед этим Jerry Heil рассказала, как едва не пострадала от фаната из России. Полтора года в социальных сетях поклонник писал певице сообщения с сексуальным подтекстом. После он решил приехать к ней на фан-встречу во Львове, где артистка вызвала полицию.

Исполнительница призналась, что такая ситуация случается с ней не в первый раз.