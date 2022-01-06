В ночь с 6 на 7 января весь православный мир празднует Рождество — рождение Иисуса Христа. Этот добрый, светлый и семейный праздник собирает всех близких людей за праздничным столом. Звезды украинского шоу-бизнеса также собираются праздновать и уже во всю поздравляют поклонников с Рождеством.
Любимец женщин Олег Винник пожелал, чтобы этот светлый праздник наполнил жизнь теплом и радостью.
— С Рождеством! Пусть этот светлый праздник наполняет жизнь теплом и радостью, и согревает любовью ваши сердца, — написал он.
Участница Холостяка 11 Антония-Джессика решила сопроводить поздравление откровенным фото, представ в кадре в коротком комбинезоне Деда Мороза.
— Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки. Вкусной кутьи и счастливого Рождества, — подписала она публикацию.
Ведущая Ольга Фреймут пожелала, чтобы Вифлеемская звезда воссияла в душе каждого.
Присоединилась к поздравлениям и первая леди Украины — Елена Зеленская.
— Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня – с праздником! Уюта и покоя в ваших домах! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Чувства любви и чуда — сегодня и всегда, — сказала она.
Национальная легенда Украины София Ротару не стала много писать, а просто лаконично поздравила с Рождеством.
Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, несмотря на то, что находится сейчас в США, также не забыла поздравить своих подписчиков.
— С Рождеством Христовым! Мира, благополучия и крепкого здоровья вам, дорогие друзья, и вашим близким. Света, гармонии и счастья безграничного, — написала она.
Жена ведущего Анатолия Анатолича Юлия пожелала, чтобы этот праздник принес уют и тепло в каждый дом.
— Пусть ваши близкие будут здоровенькими и счастливыми, — подчеркнула Юля.
С Рождеством Христовым поздравил и ведущий Юрий Горбунов, опубликовав фото со своей женой Катей Осадчей.
— С Рождеством! Мира всем, согласия, любви и Божией благодати! Христос родился, — написал он.
Певица Светлана Тарабарова прикрепила к поздравлению семейные фото.
— С Рождеством вас, мои друзья! Света и любви всем нам, — отметила артистка.