В ночь с 6 на 7 января весь православный мир празднует Рождество — рождение Иисуса Христа. Этот добрый, светлый и семейный праздник собирает всех близких людей за праздничным столом. Звезды украинского шоу-бизнеса также собираются праздновать и уже во всю поздравляют поклонников с Рождеством.

Любимец женщин Олег Винник пожелал, чтобы этот светлый праздник наполнил жизнь теплом и радостью.

— С Рождеством! Пусть этот светлый праздник наполняет жизнь теплом и радостью, и согревает любовью ваши сердца, — написал он.

Участница Холостяка 11 Антония-Джессика решила сопроводить поздравление откровенным фото, представ в кадре в коротком комбинезоне Деда Мороза.

— Пусть Рождественская звезда светит на всех жизненных дорогах, помогает выбрать правильный путь и совершать добрые поступки. Вкусной кутьи и счастливого Рождества, — подписала она публикацию.

Ведущая Ольга Фреймут пожелала, чтобы Вифлеемская звезда воссияла в душе каждого.

Присоединилась к поздравлениям и первая леди Украины — Елена Зеленская.

— Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня – с праздником! Уюта и покоя в ваших домах! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Чувства любви и чуда — сегодня и всегда, — сказала она.

Национальная легенда Украины София Ротару не стала много писать, а просто лаконично поздравила с Рождеством.

Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, несмотря на то, что находится сейчас в США, также не забыла поздравить своих подписчиков.

— С Рождеством Христовым! Мира, благополучия и крепкого здоровья вам, дорогие друзья, и вашим близким. Света, гармонии и счастья безграничного, — написала она.

Жена ведущего Анатолия Анатолича Юлия пожелала, чтобы этот праздник принес уют и тепло в каждый дом.

— Пусть ваши близкие будут здоровенькими и счастливыми, — подчеркнула Юля.

С Рождеством Христовым поздравил и ведущий Юрий Горбунов, опубликовав фото со своей женой Катей Осадчей.

— С Рождеством! Мира всем, согласия, любви и Божией благодати! Христос родился, — написал он.

Певица Светлана Тарабарова прикрепила к поздравлению семейные фото.